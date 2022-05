Marie COMBEAUX MARQUES

Mes 8 années d’expérience allient compétences techniques et marketing dans le domaine des cosmétiques. J’interviens dans toutes les phases du développement produit depuis le brief jusqu’à sa mise sur le marché puis son évolution. J’aime le travail en équipe, la dimension internationale de mon poste et la polyvalence de ce métier.



Mes compétences :

Développement produit

Sourcing

Marketing

Formulation

Cosmetique

Forecasting