Marie COPIN

Docteur en pharmacie filière industrie, j’ai toujours orienté mon cursus vers le développement et la production de médicaments, plus particulièrement dans le domaine des médicaments stériles.



Suite à plusieurs expériences en production et en contrôle qualité dans le développement et la production en remplissage aseptique, je suis actuellement pharmacien qualité opérationnelle en production , gérant ainsi aux quotidien la production d'anesthésiques locaux injectables en stérilisation terminale.



Je cherche ainsi à apporter mes compétences, ma rigueur, mon esprit d’équipe et de manager au profit d’un site de développement et de production. En effet, le perpétuel besoin de remise en question et d’amélioration continue de la production de médicaments reste un challenge de tous les jours que je désire sincèrement relever.



Mes compétences :

Biotechnologies

Contrôle qualité

Pharmacien

Production

Qualité