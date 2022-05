Marie CORNU

Diplômée BAC+5 "Manager de la chaîne logistique", je m'oriente vers les métiers de la Supply Chain. La Supply Chain est le poumon de l'entreprise, c'est une arme stratégique au service de la performance des entreprises et de la compétitivité industrielle.

Responsable, organisée et persévérante sont des atouts que j’ai développé et que je mets à profit des challenges proposés.



« Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. »

Henry Ford



Mes compétences :

Gestion de la production

Production

Gestion de projet

Industrie