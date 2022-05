Marie CORSON

Apres 13 ans d'activité professionnelle dont 7ans à Barcelone, j'ai acquis une expertise dans 3 domaines :



- Assistante commerciale

- Agent logistique

- Agent recouvrement



Organisée, rigoureuse et dynamique, j'aime particulièrement travailler en équipe et trouver des axes d'amélioration pour fluidifier les relations transversales.



La gestion des relations clients, leur satisfaction et le respect des délais font partie de mes priorités.



Parfaitement bilingue français espagnol et fluent en anglais,je suis aujourd'hui très motivée par l'international.



Mes compétences :

Credit Management

SAP

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

Dimoni