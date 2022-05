Marie COTTAREL-SCHUSSLER

MEDECINS DE MONTAGNE RHONE-ALPES - Chambéry - CDI

Missions



Développer et pérenniser les contacts avec les partenaires concernés (institutionnels, associations…) selon la stratégie initiale adoptée et promouvoir l’activité de la médecine de montagne ;



Comprendre et analyser les attentes des partenaires par la composition de groupe de travail ;

Gestion administrative et communicationnelle de l’association ;

Faire connaître les besoins spécifiques de la profession médicale de montagne aux grandes instances et acteurs de la montagne (ANEM, ANMSM, DSF) et par le biais de congrès : FIMM, PERIPL, ANENA ;



Conduite de projet et suivi budgétaire ;



Rechercher des financements pérennes et établir des partenariats à long terme ;



Coordonner et animer un réseau de Médecins Correspondants du Samu (MCS) ; Analyser et évaluer les résultats ;

Création de la Fédération MCS France :

- prospection des réseaux sur le territoire national,

- mise en lien des professionnels et concrétisation des rencontres

- montage administratif, juridique et financier de la structure

- coordination et suivi