Couleurs de Vie COACHING



Marie COURRANCE

Accompagnement au Changement

Changer votre regard

Transformer votre comportement

Trouver Vos Solutions







Lorsque l’on est submergé par les soucis -périodes de changement ou transition, évènements de vie éprouvants- il est difficile de prendre du recul, de sortir de la confusion et d’élargir sa vision des choses. Mon travail est de vous aider, à partir de vos motivations profondes, à porter un éclairage sur vos possibilités et solutions, en libérant vos ressources et créer des opportunités fructueuses dans votre environnement.

Je vous propose un accompagnement individuel et personnalisé, pour vous permettre de retrouver du sens, dans votre travail ou votre vie personnelle. Par une écoute attentive, en toute confiance et confidentialité, je vous suggère des pistes de réflexion et pose une base de travail en commun pour élaborer ENSEMBLE un plan d’actions, et avancer efficacement vers vos objectifs.

• Réussir un changement d'activité, une évolution de carrière

• Affirmer votre communication

• Apprendre à dire non, à prendre en compte vos intérêts

• Gérer un conflit, une relation toxique

• Prendre du recul sur une situation personnelle ou familiale

• Dépasser une timidité ou un manque d'affirmation

• Faire face au stress, au surmenage

A l’issue d’un premier entretien, nous définissons ensemble les modalités de travail : rythme, durée, tarif.



 Si cela vous fait écho et que les séances de coaching représentent

pour vous une réelle opportunité de changement :



marie.courrance@voila.fr  06 89 57 89 06



Mes compétences :

Formation de coach