Marie COURTEMANCHE

Suite à l'obtention de mon DUT Techniques de Commercialisation à l'IUT de Rambouillet, j'intègre pour la rentrée 2019 l'INSEEC Bachelor. J'ai souhaité intégrer le Bachelor en 3ème année ayant pour spécialisation le Marketing et la Communication.

Très intéressée par ces deux domaines, je suis activement à la recherche d'un poste en alternance avec une disponibilité immédiate.

Sérieuse et motivée, je ressens le besoin d'apprendre et d'être en charge de nouvelles missions. Pour cela, je m'impliquerai dans l'entreprise qui me donnera ma chance afin de réaliser au mieux les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Gestion de trésorerie

Ressources humaines

Gestion administrative