Diplômée de l’Inseec Bordeaux, j’ai acquis de solides connaissances en marketing. Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de réaliser diverses études quantitatives et qualitatives, d’analyser et de présenter des résultats, de mettre en place des outils et de piloter des projets.



Mes compétences :

Chef de produits

Marketing