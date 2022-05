Martine GENDRE

Créer, développer et animer des équipes, des réseaux et des projets, c'est ce que le groupe Crédit Mutuel m'a permis d'accomplir.



Depuis 9 ans responsable nationale du marché des associations, en charge des partenariats et des relations avec les fédérations régionales sur ce marché, j'anime et développe depuis cinq ans le site InternetArray, site d'informations et de servcies dédiés aux associations.



Le secteur de l'économie sociale na pas toujours été mon coeur de métier, puisque je suis issue des métiers du contrôle de gestion, de la prévision et la stratégie... Rien à voir me direz-vous ! Sauf l'esprit dans lequel ces missions sont excercées et l'appartenance à un groupe coopératif.



Compétences clés :

Capacité à tisser des consensus, capacité d'initiative personnelle et d'autonomie de travail dans un environnement non centralisé, gestion de projets multi-acteurs, analyse client et innovation marché, définition et mise en oeuvre de stratégie de communication, gestion et animation d'un site Web et de réseaux sociaux, mécénat et aide à la mise en relation entre associations et entreprises.



Mes compétences :

Création

Négociation

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Travail d'équipe

Innovation

Partenariats

Audit