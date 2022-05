Marie CROUAIL

Pendant vingt ans en tant que co-directrice du théâtre Méga Pobec, j’ai développé des outils de pilotage de projets artistiques et culturels, fondés sur des processus alliant création, action artistique, accompagnement des publics dans des dynamiques d’irrigation territoriale. J’ai privilégié en particulier des projets capables de transcrire des questionnements sur des sites, des contenus et des publics.



En liaison avec les politiques institutionnelles (Ville, Département, Région, Etat) et en collaboration avec différents équipements culturels (Scènes Nationales, médiathèques, musées, établissements scolaires, partenaires associatifs) j’ai encadré et accompagné les suivis d’accueils en résidences de projets artistiques en assumant des missions de production, diffusion, médiation et communication.



Pour chaque projet d’action culturelle je cherche à interroger et identifier les spécificités, les orientations, les besoins à satisfaire, afin de trouver des modes d’actions adaptés qui soient capables de transcrire auprès des publics des questionnements actifs sur les processus de créations. Ils tendent ainsi à susciter, enrichir la curiosité en vue d’un travail d’éducation du regard et d’une ouverture à la diversité artistique et culturelle.



Mes expériences de la scène et des disciplines voisines, en tant que comédienne, metteur en scène et formatrice sont les leviers essentiels qui fondent actuellement les liens et relations que j'établis entre l'art et le multimédia.



Mes compétences :

Théâtre

Gestion de projet

Médiation culturelle

Relations Publiques

Communication

WordPress

Website Design

HTML5

Cascading Style Sheets

Audit