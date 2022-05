Marie CURTIL

Forte de mes précédentes expériences, je souhaite m'investir pleinement dans un poste de secrétariat où je pourrai m'épanouir.

Jusqu'alors en remplacement, je suis à la recherche d'un poste stable, au service duquel je pourrais mettre mes compétences

Motivée, aimable, discrète et m'adaptant vite, je saurai me mettre au service de votre entreprise pour participer à son développement



Mes compétences :

Dynamique & investie

Facturation

Standardiste

Ponctualité et disponibilité

Discrétion et responsabilité

Frappe de documents

Frappes de Compte rendus médicaux

Accueil téléphonique

Accueil physique