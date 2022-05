Marie DALEBROUX

Je suis dynamique et assidue , passionnée par mon métier j'aime la relation avec la clientèle : être à l'écoute et conseiller.

J'ai a mon actif presque 4 ans d'expérience en institut j'ai développé les qualités requises pour ce métier et un savoir faire technique ( modelage corporels, soins du visage, épilation). Également passionnée par le maquillage , j'ai une formation pour la réalisation de maquillage soirs et du smocky eyes.

Je suis motivée et à l'écoute.



Je suis à votre disposition pour un éventuel contact par mail ou par téléphone .



Mes compétences :

Accueillir et renseigner la clientèle

Réalisation de soins corporels, soins du visage

Réalisation de maquillage mariée, jour, soir, gran

Vente de produits cosmétique et adapter les produi