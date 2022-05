Diplômée d'une Licence en Economie et Gestion avec la mention Assez Bien, j'ai décidé de me spécialiser dans les Ressources Humaines en intégrant l'école Sup des RH.

Après un stage de plus de 4 mois en tant qu'Assistante RH Formation chez d'Id Verde, j'ai choisi de poursuivre en tant qu'Assistante RH généraliste en alternance, au sein de la société MAKHEIA GROUP.