Marie-Danièle MARIGNIER

De formation en sciences et techniques, à l’innovation et à la gestion d'entreprise, j’ai développé des compétences à différents stades du processus d’innovation, de la recherche partenariale à l’innovation en entreprise.



Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai géré de multiples projets, interlocuteur privilégié entre différents services et métiers, en interne comme en externe. J’ai développé mon sens du relationnel et de la communication ainsi que ma capacité d’adaptation.



Je recherche aujourd’hui une nouvelle opportunité afin de mettre en avant mon expérience en innovation, et mes compétences opérationnelles en gestion de projets.



Mes compétences :

Interface métiers

Gestion, animation et suivi de projets

Partenariat public privé

Management transversal

Ingénierie de projet

Propriété intellectuelle

Créativité

Promotion de l'offre technologique et des compéten

Organisation d'évènements

Marketing B to B

Marketing études

Marketing technologique

R&D

Marketing digital