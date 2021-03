Diplômée Educatrice spécialisée mes expériences sont très diverses et aussi riches les unes que les autres.

Chaque nouvelle expérience m'a permis de développer de nouvelles compétences et de rencontrer de belles personnes.





" La vie invente pour vous il suffit d'être au rdv... "













Mes compétences :

Capacité d'écoute et d'analyse

Petite enfance

Sens de l'organisation et de l'initiative

Polyvalence, adaptabilité, réactivité

rigueur et autonomie