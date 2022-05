Marie DE LA BOULAYE

Point d’entrée RH au cœur du business, j’anime un partenariat actif avec les opérationnels dans l’évolution de l’organisation. Je suis garante du déploiement de la politique RH pour l’ensemble de la population dont j’ai la responsabilité, dans le respect des dispositions légales en matière sociale.



Compétences:

Support RH – Juridique

- Accompagnement et conseil auprès des managers dans la gestion des équipes sur tous les sujets RH

- Contact RH de proximité pour les collaborateurs

- Disciplinaires et contentieux : mise en œuvre des procédures, gestion des litiges, détection et prévention

- CE/DP et CHSCT : préparation des réunions CE et CHSCT, animation des réunions DP

- Veille au respect des règles de santé / sécurité / conditions de travail



Recrutement – Embauche

- Identification du besoin, rédaction/diffusion des annonces, sélection des candidats, entretiens, intégration



Gestion des carrières – Formation

- Déploiement des process annuels d’évaluation – contributions et compétences ("people review")

- Identification des talents clés pour l’entreprise : mise en place de plans de développement, rétention, succession (formation, coaching, révision du package financier, mobilité, promotion)

- Gestion des demandes individuelles de mobilité / reclassements / télétravail

- Recueil des besoins, réalisation et mise en œuvre du plan de formation et des formations hors plan (CIF, VAE)



Rémunération

- Elaboration et suivi du budget RH avec la Direction, contrôle de l’équité interne

- Gestion des process de promotions / market adjusment



Gestion administrative du personnel

- Rédaction des contrats de travail et avenants ; gestion des absences ; transmission des éléments variables de paie ; suivi des tableaux de bord RH ; gestion du 1% logement



Reportings RH – Bilan sociaux



