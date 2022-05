Marie DE LASSUS

La Belle Histoire, c'est l'histoire d'une passion pour l'immobilier que j'ai depuis toute petite. Après 10 ans en entreprise, j'ai souhaité changer d'horizon et m'orienter vers un métier qui me plaise et me challenge, en y apportant la bienveillance qui m'est si indispensable dans la vie.

J'ai eu envie de mettre à profit mon expérience personnelle (mes différentes expériences en location, acquisition et vente,ce que j'ai apprécié chez les agents immobiliers, ce que j'aurais aimé avoir en plus), mon expérience professionnelle (négociation, marketing, fidélisation...) et mon tempérament (déterminée, positive, empathique et réglo) pour apporter ma pierre à l'édifice!



Ci-dessous mes compétences acquises lors de mes 10 annéess d’expérience en Marketing, Communication et Ventes:



Compétences marketing : brand marketing, marketing opérationnel et mix, développement commercial



Compétences communication : relations presse, relations publiques, création de sites Internet, événementiel



Compétences commerciales : prospection, négociation de deals, contrat, facturation, suivi



Management de personnes



Points forts : capacité d’adaptation, organisation, réactivité, dynamisme et audace



