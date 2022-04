Amelie VAILLEND

Ma formation initiale, cinq années d'études supérieures en écriture et production de contenus cinéma/audiovisuel, m'a permis de développer mon sens de l'observation, de la mise en scène et de l'analyse de l'image. J'ai également été investie de nombreuses années au sein d'associations, en création de projets événementiels et scénographiques, où j'ai appris à gérer des équipes et à créer des éléments de décors. À ces dernières occupations se joignent également mon attrait pour les activités manuelles et créatives (sculpture sur Fimo, couture) et la pratique de loisirs artistiques (danse, hoop-dance). En 2017 j'ai entrepris une reconversion professionnelle pour le métier de thanatopracteur, et j'ai depuis été formé à la théorie et la pratique des soins de conservation funéraire. Cette reconversion est pour moi un aboutissement logique de tout ce que j'ai évoqué précédemment : la recherche d'une dimension humaine primordiale dans ma vie professionnelle, le besoin de technique et pratique manuelle, et mon attirance pour l'esthétique de l'image.