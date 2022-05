Marie DE NEUVILLE

Après 5 ans d’expérience au sein de différentes Sociétés de Conseil en Technologie, Euro Engineering m’a confié la responsabilité du recrutement sur l’ensemble du Sud-Est de la France.



Euro Engineering en France est une société d’ingénierie et de haute technologie, conseille et accompagne les grands comptes dans leurs projets de conception et de recherche et développement



Avec plus de 850 personnes en France et 3000 à l'internationnal, Euro Engineering est présent sur les secteurs du :



- Nucléaire

- Pétrole & Gaz

- Environnement

- Aéronautique & Spatial

- Automobile & Ferroviaire

- Industrie & Naval

- Chimie & Pharma



Je recherche régulièrement des compétences dans les domaines du Génie Mécanique, Electricité-Electrotechnique, Automatisme Contrôle Commande, Génie Civil, Génie climatique/Ventilation/Tuyauterie et Sureté Nucléaire ayant envie d'évoluer au sein d'une entreprise en plein essor.



Rejoindre Euro Engineering c’est la promesse d’évoluer dans un monde d’ingénieurs stimulant.



Le savoir-faire Euro Engineering est porté par l'ensemble de ses collaborateurs.



Mes compétences :

Ressources humaines