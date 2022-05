Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Mes onze années d'expérience dans le domaine bancaire m'ont permis de développer les compétences clés suivantes :

- gestion de projet et planification

- management et organisation d'équipe

- synthèse et reporting d'activité

- évaluation des besoins clients



Mes compétences :

Audit

Autonomie

Formation

Formation Gestion de projet

Gestion de projet

Management

Modélisation

Organisation

Planification

Reporting

Risque crédit

Synthèse