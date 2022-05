Marie DEHILLOTTE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:



Altran Technologies depuis Mai 2011: Leader du conseil en Ingénierie et en Hautes Technologies (17 000 pers):Levallois



Responsable d'un centre de profit Energie (Pétrole&Génie Electrique)

-Développement commercial de clients grands comptes: Total, Schlumberger, Converteam, Alstom

-Recrutement de mes équipes

-Management d'une équipe de 20 consultants







AFD Technologies octobre 2005-avril 2011: Groupe de conseil (600 pers): Paris



= Depuis Déc 2007: Business Unit Developer Industrie (Oil&Gas/Défense) / Télécommunication



• Prospection et développement commercial de clients grands comptes tels que Axens, Grt Gaz, Litwin, Jacobs, Thales, et SFR. –Fidélisation de mes clients



• Réouverture des comptes stratégiques Technip et Air Liquide (AFD a été déréférencée en 2007)

– Reconquête des comptes, négociations avec les achats, remise en place d’une image de marque



• Gestion du recrutement sur projets et sur profils (sourcing, entretiens, présentation des candidats aux clients, remise des contrats de travail)



• Délégation de mes collaborateurs (une équipe de 20 personnes)



• Management des consultants (suivi informel, trimestriel, gestion de carrière et des situations de crise, bilan annuel)



• Gestion de la rentabilité et de la croissance de ma Business Unit

– Marge mensuelle : 18 < 38k€ en Industrie - 06 < 15k€ en Télécommunication

– Optimisation de la marge

– Augmentation de la marge de +110% en Oil&Gaz et +150% en Télécommunication



= Chargée de recrutement et des carrières jusqu'en décembre 2007:



• Responsable d’équipe de 6 stagiaires RH (formation, encadrement, définition des objectifs)



• Recherche de profils siège (Financier, Marketing, Informatique, RH, Contrôle de gestion)



• Recrutement des Business Developers (chasses annuaires, animation de sessions collectives, simulations, entretiens individuels, mise en place de challenges de cooptation)



• Recrutement des ingénieurs par anticipation (profils Oil & Gaz, Industrie, SI, Télécom)



• Mise en place et gestion des suivis trimestriels des consultants (150 par trimestre)



• Gestion des baromètres consultants- Mise en place et gestion des sessions d’intégration



FORMATION:



2004-2006 : - Master, cycle de management spécialisé spécialité "Ressources Humaines"

Ecole de commerce:ISG (Institut Supérieur de Gestion)

2000-2004 : - Maîtrise de Droit des affaires (Mention assez bien), option droit social

Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines



Mes compétences :

Business

COMMERCE

Commercial

Conduite d'entretiens

Développement

Développement commercial

Energie

Entretiens

gestion de carrières

Management

Prospection

Recrutement