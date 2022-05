Marie DEJOU

Mes valeurs ? le courage, la volonté d'innover, l'humilité, et l'humain avant tout.



Appréciant particulièrement le management de terrain, la communication, la coordination d’activités, et dotée de qualités de leadership et de pragmatisme, mes expériences pluridisciplinaires et mon engagement m'ont donné une capacité à interagir efficacement à tous les niveaux d'une organisation et à apporter un état d'esprit positif et intègre.



Mes compétences :

Procurement

Achats responsables

Gestion de prestataires

Optimisation des process

Contrôle interne

Loi Sarbanes-Oxley

Gestion de projet informatique

Pilotage de la performance

Management de transition

Approvisionnement et achats

Direction de projet

Conduite du changement

Organisation

Management

Sourcing

Achats

Négociation