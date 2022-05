En poste actuellement depuis plus de trois ans, je suis à l'écoute d'opportunité sur mon secteur d'activité, afin de poursuivre le développement de ma carrière professionnelle.



Rigoureuse et dynamique, je m'adapte facilement.

Je suis à l'aise sur le traitement de taches individuelles, et également épanouie et intégrée lors du travail en équipe.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Fidelisation

Produits sante et prevoyance

Négociation commerciale

Formation