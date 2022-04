Mon expérience est issue de :

- la gestion santé en mutualité

- la relation client en agence et au téléphone

- la commercialisation des produits de santé et de prévoyance

- l'encadrement et le management d'une équipe.



Mes compétences :

Technicien PNL

Interventions orientées solutions

Leadership

Management opérationnel

Négociation commerciale

Adaptabilité

Norme ISO 9001

Rigueur