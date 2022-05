Marie DELEAGE (EX TEA)

Ingénieur en informatique de l'INP Grenoble (P2002), j'ai débuté ma carrière en tant que chef de projet junior. Puis mon poste a évolué de chef de projet junior à senior, on m'a confié la direction de projets pour finalement prendre la tête d'un service informatique (applications métiers). Arrivée au bout de mes missions (déploiement d'un ERP- module CRM et facturation (PeopleSoft), création de site web intégré à l'ERP (.net), déploiement d'outil de planification et d'optimisation de ronde (windev - SQL Server), déploiement de système de centre d'appel (propriétaire/windev - Oracle), outil de reporting, déploiement d'outils métiers mobiles (php), support aux processus de fusion/acquisition à travers les SI (business process), je me suis laissée tenter par l'aventure Ecomouv' où j'ai pu exploiter l'ensemble des compétences acquises pour réaliser les spécifications techniques de la gestion des abonnés de l'Ecotaxe (600000 comptes clients répartis sur 6 sociétés de télépéage) , mettre en oeuvre la base de données client (600000 comptes, des millions de documents archivés) et mettre en oeuvre les interfaces avec les sociétés de télépéages (des milliards de transactions par jour, 600000 factures par mois)(Socle SAP - Oracle - Eversuite).

Mes domaines IT de prédilection : les projets de mobilité, la gestion de centre d'appel, les ERP CRM et système de facturation, la GED, la gestion de site web et mise en oeuvre d'interfaces critiques entre plusieurs SI, les outils métiers, le reporting, l'exploitation opérationnelle des données et surtout et la mise en musique de l'ensemble de ces composants entre eux au service des fonctions métiers!



Mes compétences :

Direction de projet

Dispatching

ERP

Gestion de projet

Informatique

Informatique de gestion

Intégration

PDA

Reporting

Responsable informatique

JavaScript

Oracle

SQL