Marie DELIRY

Je suis actuellement Consultante Recrutement pour la France et l' Europe pour le Cabinet d'Intérim et Recrutement Europ Technology (http://www.europtechnology-recrutement.com ).



A travers ce cabinet atypique, haut de gamme, gorgé de valeurs, j'évolue dans un environnement où l'éthique et la passion riment avec épanouissement durable.



En charge du développement de mon portefeuille client, j'ai aussi une casquette de recruteur.

j'interviens sur un panel de recrutement large : de l'employé au Middle Management,

From scratch, une vingtaine de clients des secteurs les plus exigeants et prestigieux me font aujourd'hui confiance.



J'ai obtenu un Master 2 spécialisation RH au sein du Groupe Sup de Co La Rochelle en alternance chez Europ Technology. J'ai réalisé un Mémoire de fin d'études sur les innovations et le recrutement pour lequel j'ai obtenu 19/20.



En parallèle de mes études j'ai un profil international (trilingue Français/Anglais/Russe).

De nature curieuse, battante, et dynamique je suis une "hard workeuse" avide de challenge !



Mes compétences :

Curieuse de tout

Dynamique de groupe

Autonomie professionnelle

Battante et courageuse

Ecoute et participation

Ouverte d'esprit et esprit d'équipe

International

Recrutement

Commercial

Ressources humaines