Marie-Delphine LOUVEAU NÉE DEVILLIERS

Double formation scientifique et business / Ingénieur - Ecole de commerce



Parcours de + 17 ans dédié au développement de sociétés industrielles



Voici mon portefeuille missions :

- Gestion des appels d’offre / détection leads

- Développement d’activités sur les marchés de hautes technologies…

- Management direct : jusqu’à 60 consultants en IDF

- Management fonctions supports : de 1 à 8 commerciaux / RH / Assistant

- Gestion de cycle très courts (assistance technique) et très longs (nucléaire, énergie, défense …)

- Négociation de contrats : jusqu’à 20 M€ / panier moyen à 1M€

- Elaboration P&L, gestion des budgets, rentabilité

- Fidélisation & partenariat clientèle, cotraitance, sous-traitance

- Veille technologique



Voici mon portefeuille compétences :

- Expérience Multi sectorielles : Industrie, Energie, Environnement, Télécom, Défense, Transport, Service public…

- Sens des responsabilités, forte implication, esprit client

- Engagement pour construire, entreprendre, réussir

- Esprit analytique

- Polyvalence et adaptation à travers toutes mes missions



Mes compétences :

Relations clients

Réponse aux appels d'offres

Management commercial

Account management

Management opérationnel

Gestion budgétaire