Sylvain LARA

Animé d’un grand sens de la relation client-fournisseur, je suis chef de projet technique et fonctionnel dans les SI. Mon sens de l'écoute, ma pédagogie et ma capacité à synthétiser et restituer de façon claire des problématiques complexes ont été mis en valeur par les différents mails et satisfactions clients obtenus au cours de mes onze années de carrière.



Dernièrement consultant dans un environnement BI, mon rôle transverse et ma double-compétences ont été particulièrement appréciés des intervenants. Interlocuteur privilégié des métiers et de la MOE, mon expérience opérationnelle m’a permis d’avoir une crédibilité reconnue auprès de cette dernière et de proposer en avance des solutions techniques aux besoins exprimés par les métiers. Dans l’autre sens, j’ai restitué de façon synthétique les solutions fonctionnelles et leurs impacts aux métiers.



Avant cela, la majorité des missions sur lesquelles je suis intervenu concernait des développements spécifiques autour des technologies Java et .Net.

J’ai également travaillé deux ans à le mise en œuvre de solutions de gestion documentaire, autour des produits Documentum.



Investi et engagé dans mes missions, je participe également à la bonne ambiance générale.



Je concilie autant que possible mon activité professionnelle et ma passion du sport, en le pratiquant dès que possible (running, football, plongée sous-marine, volleyball, ...)



