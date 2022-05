Marie DENIS

Je suis intéressées par des opportunités professionnelles en contrôle de gestion de projet de développement ou contrôle de gestion au sein d'une grande entreprise spécialisé dans les produits à haute contenu technologique (domaines tels énergie, métallurgie, défense, aérospatiale, appareils médicaux, automobile).



Je possède une expérience dans la finance, l’organisation transversale et l’amélioration de la performance à l'international. Dynamique, je suis dotée d'un fort esprit d'analyse et d'un excellent relationnel. La capacité d’apprendre vite et la rigueur étaient les qualités qui m’ont permis de réussir.





Trilingue Anglais-Français-Russe, Allemand (débutant)



Mes compétences :

Automobile

Reporting

Contrôle de gestion

Finance

Management de projet

Gestion de projet