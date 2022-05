Marie DEPIEDS GARCIA

Compétences



En Réseaux et Télécommunications

- Architecture Réseau, Wifi

- Théorie du signal (numérisation, codage, modulation, amplification)

- Transmissions satellites, hertziennes ou par fibre optique, TVoIP

- Téléphonie analogique, ToIP, DECT et GSM

- Télécommunications marines : VSat, Iridium

- Maîtrise des outils techniques nécessaires pour transmettre, recevoir et contrôler les signaux



En Audiovisuel

- Théorie des signaux vidéos et audio numériques et analogiques (PAL, Composante,4:2:2, SDI/HDSDI, MPEG2, MPEG4, norme DVB, TVHD)

- Supports de transmission de ces signaux

- Technologie des équipements



Autres

- Domotique/automation, lighting, visioconférence, système de conférence, traduction simultanée

- Electricité et mécanique

- Maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft Office) et de dessins (Autocad, Visio)



