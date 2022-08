Marie-Estelle PELVIN

Relaxologue-Psychopraticienne exerçant depuis 28 années à VANNES. Diplômée de INMR et membre de la Fédération Internationale de Relaxologie. Hypnothérapeute diplômée de la NGH. Praticienne-Formatrice EFT Certifiée. Importatrice et Pionnière de la Technique EFT en BRETAGNE depuis 2004 . Praticienne Certifiée en Matrix Reimprinting et en Mouvements Oculaires. Maître-enseignante REIKI Usui et Shamballa. Responsable du Centre EFT BRETAGNE. Techniques de Libération Emotionnelle présente ou passée.



Mes compétences :

SOPHRO-RELAXOLOGUE

PRATICIENNE EN THERAPIES PSYCHO-EMOTIONNELLES

HYPNOTHERAPEUTE

PRATICIENNE EN THERAPIES BREVES

MAITRE-ENSEIGNANTE REIKI