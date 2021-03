Bienvenue sur mon profil,



Après un début d'études très littéraire (Bac L, Hypokhâgne A/L et une Khâgne option Lettres Modernes), qui m'a appris rigueur, travail, rédaction, sens de l'analyse... Je me suis "naturellement" orientée vers la communication.



J'ai alors passé trois années à l'ISCOM Paris et obtenu deux diplômes :

- M1 Communication globale des entreprises et des marques

- M2 Communication et création numérique



Au cours de ces trois dernières années d'études, j'ai effectué quatre stages plus ou moins longs (cf. description ci-dessous), m'ayant permis de développer mon expérience sur le terrain ; et m'ont ainsi préparés à l'imminente entrée dans la vie professionnelle.



A présent, je m'occupe de la communication du site kiffetescourses.com et de Franprix (Sarjel)



Mes missions sont très variées et passionnantes : animation des réseaux sociaux, organisation d'événements internes et externes, gestion de partenariats, graphisme des sites internet, rédaction de newsletters, et bien d'autres...



Logiciels :

Pack Office, Indesign, Photoshop, Illustrator...



N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement.



Marie FANNI



mariefanni@gmail.com



Mes compétences :

Rédactrice

Rédaction

Graphiste

Marketing

Communication

Photographie

Communication écrite