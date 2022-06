Marie-George CLOUET

Après de longues années passées dans l'enseignement privé et public, j'ai opté pour une carrière freelance dans le milieu du web et j'ai choisi l'inbound marketing.



De formation littéraire, je possède les compétences nécessaires au management de contenus éditoriaux pour internet, et j'ai pour but essentiel de générer, par la rédaction d'articles originaux et de qualité, un trafic important sur les sites de mes clients.



Je propose aussi des services de traduction Allemand < - > Français.



Mes compétences :

Rédaction web

Traduction

Freelance

Référencement

Inbound marketing

Community management