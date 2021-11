Diplômée d'un BTS chimiste et de 2 licences professionnelles (Procédés chimiques et Cosmétologie).

- Esprit d'équipe

- Polyvalente

- Facilité d'adaptation

- Utilisation d'appareils spécifiques (HPLC,, rhéomètres)

- Maitrise de plusieurs montages de synthèses

- Connaissances en Formulation générale et spécialisation en cosmétiques