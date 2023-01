Marie-Hélène LECOQ

Forte d'une expérience en contrôle de gestion et en comptabilité acquise dans le secteur du B.T.P. et dans le milieu industriel, je viens d'intégrer La Forezienne d'Entreprise du groupe Eiffage en tant qu'assistante de Gestion au Service Matériel.

Mon parcours m'a permis de développer mes compétences en terme d'élaboration de budgets, de suivi et d'analyse des indicateurs de performance, et en matière de respect et d'amélioration des procédures (notamment grâce à une utilisation optimum des outils informatiques).

J'ai travaillé dans différents environnements organisationnels, (Contrôle de Gestion central, et structure décentralisée), avec de multiples interlocuteurs (Services Fonctionnels, Directeurs Opérationnels et Responsables de Secteurs).