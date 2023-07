Marie-Hélène ROUX

"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément".



Je suis intimement persuadée que les projets de transformation nécessitent une bonne compréhension entre les métiers d'une entreprise ; quoi de plus important qu'un langage commun ?

C'est la certitude que j'ai acquise en menant une carrière dans les systèmes d''information, tant pour le secteur privé que le secteur public.

J'interviens dans les domaines suivants :



- Organisation des systèmes d'information, gouvernance et stratégie

- Pilotage de programmes et de projets (incluant planning, risques, sécurité et données personnelles)

- Gestion des RH, accompagnement au changement/organisation/méthodes

- Administration des données

- Gestion budgétaire et marchés des projets.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Conseil

Négociation

Gestion de portefeuille projets

Management d'équipes

Achats publics

Organisation

Stratégie

Pilotage de projets

LOLF