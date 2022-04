Fabienne GUÉRY

J’ai d’abord exercé mon métier dans deux agences de communication (Hill & Knowlton et Burson-Marsteller i&e à Paris) auprès de différents clients dont McDonald’s France et son réseau de franchisés.

J’ai ensuite vécu la communication « de l’intérieur » au poste de manager communication : j’ai mis en place la politique de communication de la société AOL (SFR aujourd’hui) lors de son implantation à Marseille.



Aujourd’hui, et depuis 9 ans, j’ai plaisir à partager mon goût pour mon métier en concevant et en animant des formations autour des principaux domaines d’intervention de la Communication :



- La stratégie et le plan de communication

- Les relations presse

- L’événementiel

- Les métiers et les outils du chargé de communication interne et externe



Pour moi, la rédaction des écrits professionnels (compte rendu, note de synthèse, mail) et la prise de parole sont indissociables d’une démarche de communication efficace et réussie. C’est pourquoi, j’anime également des formations autour de ces thématiques.



La formation et la communication ont en commun les qualités relationnelles et rédactionnelles, les qualités d’analyse et de réflexion : autant d’atouts dont je peux me prévaloir.



N’hésitez pas à faire appel à mes compétences.



Je suis à l’écoute de vos besoins.







Mes compétences :

Communication d'Entreprise

Communication externe

Communication interne

Conseil

Stratégie de communication

Audit de la communication

Animation de formations