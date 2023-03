Marie-Jeanne VAIR

Forte de plusieurs années d'expérience dans les domaines tels que la SUPPLY CHAIN (10 ans) et la RELATION CLIENT ( 4 ans b2b, b2c) auprès de grands groupes comme NESTLÉ et CASINO, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences comme la gestion de projets transverses, la coordination de promotion enseigne et la gestion de l'utilisation des web content management.



De retour dans ma région natale, après 10 ans en région parisienne, je souhaite m'épanouir dans un poste en corrélation avec mes compétences.



Bien sûr, je reste à l'écoute pour de nouvelles opportunités.



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Distribution

Gestion de projet

Achats

Webmaster

Stratégie de communication

Marketing stratégique

Coordination technique

SAP

Supply Chain

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

HP Server Hardware > HP 3000 Servers

Cross-docking

eCommerce

SMP