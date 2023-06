Marie José DIAZ

Nouvelle adresse depuis le 1er juillet 2014 :

Mv2P

10 Rue Léon Paulet

13008 MARSEILLE



En octobre 2012, je me suis associée à Bérénice DE GONZAGA, architecte DPLG pour créer Mv2P.

Notre Société réalise de la gestion de patrimoine tertiaire, pour le compte de mandants privés ou institutionnels.



C’est aussi dans le cadre de mandats de délégations que nous assurons pour des confrères ayant la même activité que nous, le suivi technique de patrimoines dont ils ont la charge intégrale.



Nous avons regroupé sur ce binôme, la maîtrise juridique, comptable et technique des locaux professionnels.

Pour garantir règlementairement nos clients, nous avons souscrit 2 contrats d’assurance.

- une garantie d’administrateur de biens

- une garantie d’Assistance à maîtrise d’ouvrage.



Aujourd’hui, à la grande satisfaction de nos donneurs d’ordres nous mettons en place, des suivis financiers qui incluent, audits, appels d’offres, budgets financiers, suivis des sinistres, suivis et réceptions de travaux….



En 2014, c’est la VILLA MEDITERRANEE à Marseille qui, sur appel d’offres public, nous a fait confiance.





Propriétaires, copropriétaires, locataires multi sites, experts comptables et avocats, n’hésitez pas à nous contacter pour la pérennisation financière et technique de votre patrimoine.