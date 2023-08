Marie KNITTEL-BOURDON

EMPLOI ACTUEL



SVP



Champ de compétences :



droit des collectivités locales, droit administratif des biens, contrats publics , marchés publics, contentieux administratif.



Missions :



réponses aux questions téléphoniques des clients

rédaction de consultations juridiques

constitution d'une documentation spécialisée





ETUDES SUPERIEURES



D.E.S.S, (master 2), Droit de la promotion immobilière, Paris II, suivi des cours magistraux au cours de la première année au CRIDON de Paris



D.E.A (Master 2) Droit public approfondi, Paris II, année 2006



D.E.S.S ( Master 2) Droit de l’Internet Administration-Entreprise, Paris I, MENTION AB, année 2005



Maîtrise de carrières judiciaires et sciences criminelles (Master 1), Paris II, année 2004



Licence de droit public, Paris II, MENTION AB, juin 2003



Deuxième année de DEUG de droit, Paris II, juin 2002



Première année de DEUG de droit, Paris II, MENTION AB, juin 2001



Ecole préparatoire au concours de l’IEP de Paris et première année de DEUG d’histoire, Institut Catholique de Paris, année 2000



ETUDES SECONDAIRES



Baccalauréat série économique et social, Institut Notre-Dame de Meudon, MENTION AB juin 1999



Brevet des Collèges, Institut Notre-Dame de Meudon, juin 1996



STAGES EFFECTUES





CRIDON de Paris, 6 mois, janvier à juillet 2006



Cabinet d’avocat, cabinet de PERCIN, Droit de la presse - propriété intellectuelle et industrielle, 6 mois, année 2005



Préfecture de Corse-du-Sud auprès de Mr. Andréani : Directeur des actions de l’Etat et des affaires décentralisées, Ajaccio, été 2003



Assemblée Nationale auprès du Député-maire Mr. André Santini et de ses assistants parlementaires 2 mois, 1999



LANGUES PARLEES



Anglais parlé et lu, voyage aux Etats-Unis, année 1999



Allemand parlé et lu, voyages en Allemagne, années 1998-1999-2000





COMPETENCES INFORMATIQUES



Perfectionnement du langage et de la programmation informatique, réalisation de site web, programmation diverse, année 2004-2005, en cours de DESS



Mes compétences :

Administratif

Droit

Droit administratif

Droit administratif des biens

Droit de l'Internet

Droit public

Internet

juriste

Juriste Droit Public

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies