Marie KREMER

Basé sur plus de 20 ans d'expérience, mon profil est celui d'une commerciale de terrain, passionnée et avant tout très professionnelle.

Je propose principalement des BIENS D'EXCEPTION...situés un peu partout en FRANCE et en Europe.

Mon précepte est celui-ci : évoluer, satisfaire la demande et se remettre en question...

Très impliquée dans l'immobilier pendant plusieurs années, j'ai diversifié mon champs d'actions et me suis intéressée aussi au foncier, aussi bien en France qu'en Europe.

Spécialisée dans l'aide à investissement, aujourd'hui, mon travail consiste bien entendu à vendre des biens, mais encore au delà de cela, à trouver et proposer "LE" BIEN" de prestige que vous recherchez pour votre client,

Parallèlement, les investisseurs me contactent quand ils désirent acquérir un bien particulier, tel que vignoble, terrain de Golf, manoir, bâtisse de prestige, complexe hôtelier.

. La satisfaction des personnes qui font appel à moi, et dont j'instruis le projet est "Ma Priorité"



Confiez-moi votre projet, votre recherche et je mettrais tout en œuvre, mes compétences et un réseau très étendu, afin d'instruire votre projet en fonction de vos attentes, de son étude jusqu'à sa réalisation

..

Voici une liste vous donnant une petite idée de ce que je peux vous proposer (entre autres)





- Demeures de charme

- Lofts

- Gites - Maisons d'hôtes

- Hôtels

- Terrains - campagne- montagne- mer - (France et Etranger)

- Propriétés viticoles

- Appartements - Duplex- Plateaux

- Immeubles (neufs ou à rénover)

- Résidences sénior

- Bâtiments industriels - artisanaux

- Chalets















Mes compétences :

Apporteur d'affaires

Recherche de Biens de Prestige

Immobiler Européen et international