Marie-Laure BONANNO

Forte d'une expérience dans l'Hôtellerie/Restauration et la Gestion Hôtelière durant 11 années et 8 ans dans le commerce de proximité, tutrice de CAP/BEP et BAC PRO. Une 1ère expérience dans la formation de futurs professionnels de la restauration m'amenait à la formation qualifiante. Et j'ai découvert l'insertion, je me réalise depuis bientôt 8 ans sur l'accompagnement de projet, reconversion, ou remobilisation vers l'emploi. J'accompagne différents publics d'adultes TH ou non et j'expérimente des accompagnements hors "tronc commun" tels que "femmes en fin de congé parental -CLCA-", "femmes seniors" et "femmes en rémission de cancer" pour des remobilisations vers l'emploi. Toutes ces expériences me construisent, m'enrichissent Je travaille au sein d'une association "Retravailler dans l'Ouest" depuis maintenant 5 ans qui véhicule les mêmes valeurs humaines que celles qui m'animent. Je suis satisfaite lorsque ces différentes typologies de publics que j'accompagne (avec des difficultés périphériques nommables), arrivent à identifier des clés, qu'elles avancent ou réalisent leurs projets là je me dis que j'ai bien"fait" mon travail... Si ce n'est pas le cas je me remets en question, j'analyse ma pratique, j'échange avec mes pairs. J'identifie des axes d'améliorations, je me mobilise à nouveau. Mon métier est enrichissant, je grandis de jours en jours, je me réalise. Une chose est certaines ce n'est pas fini!!!



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Recrutement