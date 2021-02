Marie-Laure PLUVY

Diplômée d'un Master Management et Commerce International, option tourisme, gestion de projet, e-marketing, j'ai assimilé tout au long de mon cursus universitaire des connaissances variées dans les domaines du tourisme, du marketing international, de la conduite de projet ou encore des langues.



Mes diverses expériences à l'étranger, que se soit en échange universitaire ou dans le cadre de stages, ont permis de m'ouvrir à l'international et de développer mes capacités d'adaptation et d'intégration dans différents milieux professionnels et culturels.



Ces expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences dans la création, la promotion et la coordination de séjours touristiques mais aussi dans l'organisation d'événements professionnels d'envergure nationale et internationale.



Forte d'une expérience significative chez le tour-opérateur Travel Development (Consult Voyages) en tant que chef de produit sur les zones Amérique latine et Caraïbes (Guatemala, Honduras, Cuba, Mexique, Equateur et Colombie), j'ai intégré l'agence La Maison des Amériques Latines en tant qu'assistante chef de produit / assistante de missions culturelles.



Mes compétences :

Gestion de projets

Espagnol bilingue

Anglais courant

Gestion de réservations hôtelières

Organisation de voyages

Marketing international

Relation client

Organisation d'évènements

Organisation de salons

Tourisme

Voyages