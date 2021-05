Marie-Pierre LE CANN

Pour moi, la meilleure façon de transformer le monde c'est d'entreprendre et de contribuer à solutionner de réels problème à partir dune réelle approche fondée sur des connaissances spirituelles.



De plus en plus de gens, par goût ou par nécessité vont devenir des entrepreneurs. Les grandes structures ne peuvent plus apporter à leurs salariés l'environnement propice à leur déploiement.

Aujourd'hui les gens cherchent une raison d'être avant toute chose.



Ma contribution : Accompagner les êtres conscients que lenjeu actuel se situe avant tout sur le plan spirituel, et qui ont le désir de contribuer au bien du plus grand nombre.



Compétences : Coaching Systémique et Astrologie Evolutive



Parcours de vie :



- Athlète de Haut niveau pendant 10 ans en Canoë-kayak (médaillée au championnat du monde et coupe d'Europe)

- Comptable à Edf pendant 10 ans

- Coach en orientation professionnelle et déroulement de carrière. Formatrice de conseillers en orientation professionnels et outils RH (description et évaluation des emplois) à Edf pendant 5 ans

- Créatrice de deux entreprises 12 ans : un restaurant Bio-équitable à Jouy-en-Josas (5 ans) et un Centre de Bien-Etre à Privas (7 ans)

- Aujourd'hui Coach Systémique et Astrologie Evolutive





Formations en Coaching :

- Coach formée par Méta-Système Coaching / Alain Cardon www.metasysteme-coaching.fr (2013)

- Formation « Thérapie brèves et Intervention Systémique » à l'Institut Grégory Bateson de Liège

www.igb-mri.com (1996-1998)

- Formation « Interventions Systémiques Brèves» à l'Ecole du Paradoxe / Irène Bouaziz (Paris) www.ecoleduparadoxe.com (1999-2000)



Formations en Astrologie :

- Formée à l'Astrologie Humaniste par Alain Curabet (1990-1995)

- Formée à l'Astrologie Evolutive par Steven Forrest

- Formée à lAstrosophie avec Brian Gray et Michel Joseph





Sites internet :

www.mariepierre-lecann.com



Mes compétences :

Coaching

Astrologie Evolutive

Créatrice de lapproche Astrolabe et du Programme Sophia