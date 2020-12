Marie RIVIERRE

Ce qui m'anime aujourd'hui : pouvoir associer mes compétences techniques, mon esprit d'analyse avec ma passion pour le sport, le management et le commerce.

Mon sens de l'organisation me permet d'anticiper les échéances, d'être méthodique, de planifier, de prioriser et de me projeter.

Jaime les défis et je sais adapter mes activités au changement (Écoute des clients, curiosité, sortir du cadre, prise de risques, rigoureuse, réaliste)



Antérieurement, mes expériences de manager de rayons ( Grande distribution) puis de responsable de magasin en commerce spécialisé ont développé chez moi un esprit d'équipe à toute épreuve.

Le travail collectif est un enjeu majeur, un facteur d'enrichissement et de réussite que j'apprécie particulièrement.



Mes diverses missions professionnelles mont permis de développer une réelle capacité de projection, le sens du détail, et un oeil critique envers mes actions afin d'améliorer mes performances.





Mes compétences :

Vente

Gestion des stocks

Analyser écouter réfléchir agir

Management