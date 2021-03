Marie ROS-GUEZET

Mon parcours jalonné de belles rencontres et d'expériences très variées ma insufflé beaucoup d'énergie, de curiosité, d'envie d'apprendre et dêtre utile.



J'arrive à la "retraite" que je considère ne pas être synonyme d'inactivité ni de laisser aller. Au contraire, c'est une extraordinaire opportunité de m'investir dans des causes qui me tiennent à cœur, confortée par ma nomination au grade de Chevalier de lOrdre National du Mérite (JO du 15/11/18, liste du Premier Ministre).



1) L'orientation et l'insertion professionnelle de la génération montante, et tout particulièrement pour les jeunes filles et pour les plus défavorisés, via ma responsabilité de Déléguée Générale de l'association des IPE= "ingénieurs pour l'école".

Cette mission de coordination fait suite à mes actions d'IPE auprès du Recteur de l'Académie de Versailles -détachée mais avec un fort lien avec Thales- qui m'a mise en contact aussi bien des jeunes que des enseignants, des chefs d'établissements de l'Education Nationale, des inspecteurs, et ce, du terrain jusqu'au Ministère. Sans compter le fort réseautage auprès des associations d'industriels et des collectivités territoriales, afin d'ouvrir des portes pour les élèves et étudiants qui cherchent des stages et de l'alternance.



2) la santé et le bien-être : je suis naturopathe certifiée FENA, formée à ISUPNAT. A ce titre, j'interviens occasionnellement, depuis début 2018, en entreprise et notamment auprès de cadres dirigeants pour expliquer comment la naturopathie (un art de vivre holistique pour maintenir ou améliorer sa santé) est un formidable moyen de développer son énergie... et son rayonnement.



3) Une agriculture respectueuse d'une part des besoins physiologiques humains et d'autre part de la planète : mon compagnon et moi sommes mobilisés pour réussir un projet dans la philosophie de la permaculture et l'agroforesterie.