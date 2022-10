Marie-Sophie RUET

Après avoir étudié 3 ans à l’ESC Dijon pour effectuer un diplôme Bachelor in Marketing & Business, j'ai intégré NEOMA Business School (anciennement Rouen Business School) au sein du Master Grande Ecole.



Dès mon entrée à l’ESC Dijon, j’ai souhaité m’investir dans la vie associative de l’école, en intégrant l’association Mode Emois en tant que responsable communication & médias.



En deuxième année, j’ai intégré́ l’agence Démosthène afin de réaliser un stage en tant qu’assistante marketing opérationnel pour 2 clients permanents : le Groupe Alès (Lierac & Phyto) et Merck Medication Familiale. Mes missions m’ont donné la possibilité à la fois de former, développer et encadrer une équipe de 30 animatrices, mais aussi d’être au cœur de la relation client en effectuant, entre autres, des synthèses quantitatives et qualitatives.



En troisième année, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un semestre aux Etats-Unis, à Stetson University, en Floride. Ces 4 mois à l’étranger m’ont permis de me confronter à une diversité culturelle très riche, de m’adapter à un environnement différent, et d’acquérir d’avantage d’autonomie.



Enfin, j'ai occupé le poste de chargée de communication, au sein d’une jeune entreprise créatrice de soins dermocosmétiques : B Natur’All. Participant au développement de la gamme, mes missions étaient diverses, de la réalisation de supports de communication jusqu’au développement commercial à l’export ; ce qui m'a permis d’occuper des postes complémentaires, à la fois en français et en anglais.



Aujourd'hui, je fais partie de deux associations au sein de NEOMA: Talents Aiguilles, qui promeut l'univers de la mode, et Enactus, une association internationale d'entrepreneuriat social.



Ces expériences ont confirmé́ mon sens de l’organisation, mon ouverture d'esprit, ma force de proposition, ma créativité, et aussi mon aisance dans la relation aux autres : communiquer, savoir écouter, argumenter, travailler en équipe.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Management

Créativité