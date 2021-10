Marie SUZZONI

Je suis diplômée d'un DUT information communication des entreprises.

Forte d'une expérience de 4 années dans le domaine du secrétariat, d'une mission sur les logiciels de gestion des Ressources Humaines Berger Levrault et d'un poste au Centre National de Fonction Publique Territoriale, j'apporte désormais mes compétences à une collectivité territoriale.

A travers mes diverses expériences professionnelles j'ai développé mon sens de l'adaptation, ma réactivité ainsi qu'une réelle polyvalence.

Je suis une personne organisée, rigoureuse, j'apprécie particulièrement la collaboration au sein d'une équipe, et je connais par expérience dans mes activités, la valeur de la discrétion.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bureautique

Gestion des ressources humaines

Secrétariat

Accueil du public

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Assistance administrative

Histoire de l'art