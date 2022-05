Marie VIDAL

Passionnée par l’univers de la cosmétique, je me suis spécialisée en Cosmétologie Industrielle après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur chimiste.

J’ai intégré J&J en 2010. En qualité de chef de projet, je travaille à l’interface entre les différents services de la R&D, le Marketing et les Usines dans un rayonnement international.

Dynamique et à l’écoute des gens, j’apprécie la diversité de mes missions, la multiplicité de mes interlocuteurs et le travail en équipe. Le goût de l’effort et du défi font parti de ma culture professionnelle.

N'hésitez pas à me contacter pour informations complémentaires !



Mes compétences :

Développement durable

Industrialisation

Formulation cosmétique

Cosmétique

Management

Gestion de projet

Bonnes Pratiques de Fabrication

R&D