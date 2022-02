Marie VILA

Produire en exces genere des coûts inutiles, ne pas produire suffisamment entraîne des pertes de CA.

Joffre mes compétences de Responsable Plan Industriel et Commercial afin de coordonner les besoins de production et les prévisions commerciales et ainsi sécuriser les ventes et les approvisionnements en flux tendu.

Je m'appuie pour cela sur mon expérience transversale en Supply Chain, Distribution, S&OP et Marketing au sein de l'univers complexe de l'industrie automobile.



Pour mener à bien cette mission, sous la responsabilité du Directeur Supply Chain, je mettrai en oeuvre les activités telles que je les ai menées au cours de mon parcours professionnel. A savoir :



1. Une prévision des ventes au juste niveau, en m'appuyant sur les analyses de marché et de la concurrence, des analyses de la performance des ventes, et de la connaissance client. En effet, en 2017, je m'approprie et mets en œuvre ces outils en tant que responsable prévision des ventes des véhicules compact, tels que la future Clio 5 ou Electriques tels que Megane Electrique.



2. Par ailleurs, je coordonnerai les équipes en charge de la planification industrielle et de la distribution pour réagir de manière efficace face à chaque aléa. C'est mon leitmotiv lorsque je pilote en 2010 les opérations Supply Chain du lancement commercial de Duster. Malgré des aléas qualité, nous réussissons, avec les équipes usine et transport, à livrer les 6000 véhicules pour le jour J dans le réseau de plus de 30 pays du monde.



3. Enfin j'aurai à coeur de mener ces activités en minimisant les stocks de l'entreprise, résultante immédiate de la bonne coordination des productions avec les ventes. C'est un sujet sur lequel je suis mobilisée de 2012 à 2014, lorsque j'anime les atterrissages de stock annuels contribuant ainsi à l'augmentation de la marge opérationnelle de Renault de 3 points.



Rencontrons-nous !



mariedvila@gmail.com

06 52 33 91 59